Минэнерго прокомментировало возможное введение прогрессивной шкалы энерготарифов

22.04.2021 | 13:44

Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал возможное введение прогрессивной шкалы энерготарифов в России. Об этом передает ТАСС.

По словам главы Минэнерго, инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электричество на данный момент не рассматриваются.

Ранее о таком предложении Союза потребителей России сообщила газета «Известия». Согласно инициативе, россияне будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека. При этом также по 50 киловатт-часов предлагалось добавлять за каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, а при наличии электрической плиты умножать данный коэффициент на полтора.