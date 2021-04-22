Сетевое издание|18+|Четверг|22 апр 2021|14:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Минэнерго прокомментировало возможное введение прогрессивной шкалы энерготарифов

Печать

Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал возможное введение прогрессивной шкалы энерготарифов в России. Об этом передает ТАСС.

По словам главы Минэнерго, инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электричество на данный момент не рассматриваются.

Ранее о таком предложении Союза потребителей России сообщила газета «Известия». Согласно инициативе, россияне будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека. При этом также по 50 киловатт-часов предлагалось добавлять за каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, а при наличии электрической плиты умножать данный коэффициент на полтора.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Как обычно,сначала нет,нет,а потом Даааа

Гость||

Это связано с бесплатной газификацией?

Гость||

Ага. За рубеж по дешовке а с нас издержки.

Гость||

Взял страну с ракетой, вернул с лучиной

Гость||

Ага, все смеялись над лампой Ильича, ещё насидитесь при лучине ...вон того угрюмого дядяньки ...

Д-р Шаффхаузен||

Напомню, в стране избыточная генерация электроэнергии. Для буртасов повторяю. Коммунисты понастроили столько всяких грэс и аэс, а во время прорывов и хватит раскачиваться закрылось некое кол-во предриятий, что сейчас вырабатывается лишняя электроэнергия. А как писали в газетах - при капитализме переизбыток товара ведет к снижению его стоимости.

Гость||

Ну да, на это и намекает, переизбытка не допустим, а вы готовьтесь ..

Гость||

Шаффхаузен, господин буртас, неумеете вежливо буртасить, буртасте лесом.

Гость||

Гость писал(a):

Это связано с бесплатной газификацией?
Это связано с уничтожением РАО ЕЭС Чубайсов ,прихватизацией и хищнической эксплуатацией советского наследия. Олигархи захватившие это направление не хотят нормально вкладываться ,а выводят прибыль за кордон , жизнь оборудования не вечна ,поэтому и хотят ограничить энергопотребление и снова переложить модернизацию энергообъектов на потребителей. Вот только проблема в том что потребление электричества растет ,в домах появляется все больше устройств работающих на электричестве ,а на подходе массовые электромобили и этого энергосистема может не выдержать, резервов уже нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте