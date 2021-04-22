Индия после выявления нового штамма коронавируса установила рекорд по заражению

22.04.2021 | 15:59

Индия установила рекорд по числу заражений COVID-19 - за сутки в стране выявили 314,8 тысячи инфицированных. Об этом сообщает Reuters.

За день до суточного прироста заразившихся сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария писал в своем Twitter о выявлении нового штамма коронавируса. Его обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия.

Как пишет агентство, индийские власти сообщили о кризисной ситуации в связи с ростом случаев заражения COVID-19 - большинство больниц оказались переполнены, и в них заканчивается кислород. В частности такая ситуация сложилась на севере и западе Индии, в том числе в столице Нью-Дели.

Последние недели индийские власти подвергались критике за проведение массовых митингов перед местными выборами и за разрешение устроить фестиваль Кумбха Мела. Кроме этого, в стране работают рынки и торговые центры, разрешено проведение больших свадеб.

Прошлый рекорд по заражению COVID-19 был установлен в США. В январе суточный прирост заразившихся достиг там отметки 297,4 тысячи человек.

По числу заразившихся Индия занимает третье место в мире. По последним данным, всего там выявлено более 15 миллионов случаев инфицирования. Известно о 184 тысячах умерших.