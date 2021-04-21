Власти ужесточили правила въезда для прибывающих из-за границы россиян

21.04.2021 | 10:48

Российские власти ужесточили правила въезда для всех российских туристов, прибывающих из-за границы, - теперь они обязаны по приезде сдать два теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Согласно распоряжению, все россияне, прибывающие в Россию после 1 мая, должны дважды пройти лабораторное тестирование ПЦР-методом на COVID-19. Уточняется, что тесты нужно сделать в течение пяти дней после въезда.

При этом интервал между первым и повторным исследованием должен составлять не менее суток.

Также Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в страну для туристов, прибывающих до 1 мая из Турции и Танзании: согласно новому постановлению, приезжающие из этих стран россияне должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. Уточнялось, что полеты в Танзанию - как чартерные, так и регулярные - будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).