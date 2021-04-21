В России появится 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах

21.04.2021 | 13:30

Президент России Владимир Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах страны. В ближайшие два года их станет больше на 45 тысяч. Об этом глава государства сообщил во время послания Федеральному собранию. Трансляцию ведет Первый канал на своем YouTube-канале.

«Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. Порядка 60 процентов выпускников поступят на бюджетные места в вузах. Такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира», — отметил Путин.

Президент пояснил, что основное число новых бюджетных мест распределят в регионы России. Кроме того, вузам будут предоставлять гранты на создание мест.