В стране и мире

В России появится 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах страны. В ближайшие два года их станет больше на 45 тысяч. Об этом глава государства сообщил во время послания Федеральному собранию. Трансляцию ведет Первый канал на своем YouTube-канале.

«Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. Порядка 60 процентов выпускников поступят на бюджетные места в вузах. Такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира», — отметил Путин.

Президент пояснил, что основное число новых бюджетных мест распределят в регионы России. Кроме того, вузам будут предоставлять гранты на создание мест.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Эти места займут дети достойных родителей,все как всегда.

Гость||

penzainform.Такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира»,ru писал(a):

В ближайшие два года их станет больше на 45 тысяч.
Да хоть 100 тысяч только трата денег и времени - что толку от этих мест если после получения высшего образования большинство не работает по профессии. Бюджетные места должны либо создаваться под конкретные рабочие места, студент должен иметь возможность проходить практику на возможном будущем рабочем месте в том числе и оплачиваемую9например во время длинных каникул). На них должен быть жёсткий отбор с экзаменами для отсечения жертв ЕГЭ и детей достойных родителей (как написано выше) и по истечения года после получения диплома если выпускник который сам выбирал себе будущую профессию не работает по специальности диплом должен быть признан не действительным а деньги потраченные государством на обучение должны быть возвращены Министерству образования. Отбор на эти места должен начинаться ещё со школы чтобы действительно талантливые и профессионально ориентированные дети могли получить это образование и работать во благо страны а не идти после школы туда куда взяли из за того что на их место кого то пропихнули и у их родителей нет денег на платное. Что толку от кассирш и охранников с высшем образованием, от врачей которые после озвучивания им симптомов "гуглят" диагноз.

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