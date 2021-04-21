Российским госслужащим запретили иметь двойное гражданство

21.04.2021 | 10:54

Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о введении запрета на двойное гражданство для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 20 апреля.

Под запрет также попадает и вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание россиянина на территории иностранного государства. Аналогичные запреты распространятся и на людей, чья профессиональная деятельность связана допуском к государственной тайне. Также к такой работе теперь не могут быть допущены лица, не имеющие российского гражданства.

Согласно закону, военнослужащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин без паспорта другого государства либо вида на жительство.

Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах, Росгвардии, органах ФСБ, Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, запрещается иметь на вид на жительство в другой стране.

Всего изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. Законопроект был разработан для реализации новых положений Конституции.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь двойное гражданство и зарубежные счета.