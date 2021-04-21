В стране и мире

Путин пообещал россиянам бесплатную газификацию участков

Печать

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале «России 24».

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома до сих пор — по непонятным для людей причинам — доступа к газу не имеют. Вроде вот она — труба, а газа в домохозяйстве нет», — отметил глава государства.

Правительству он поручил разработать совместно с властями регионов четкий план газификации таких домохозяйств, подчеркнув, что за подводку газа к границе земельных участков их собственники платить не должны.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Владимир Владимирович, после Пенсионной реформы в этой стране никто словам не верит.

Гость||

может меньше будет пожаров в стране

Гость||

Да к выборам как и 10руб. выплата на детей , выборы отшумят, опустят занавес, свечи погаснут и ...а дальше у кого какая фантазия, что нас ждёт дальше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что за подводку газа к границе земельных участков их собственники платить не должны.
А за подключение 2 лимона?

Гость||

Вот, вот и вся добродетель налицо.

Гость||

Гость писал(a):

Да к выборам как и 10руб. выплата на детей , выборы отшумят, опустят занавес, свечи погаснут и ...а дальше у кого какая фантазия, что нас ждёт дальше.
КАК С КАПРЕМОНТОМ. Заберут еще и с процентами)))

Гость||

Гость писал(а):]А за подключение 2 лимона?

Да уж...

Гость||

Гость писал(a):

А за подключение 2 лимона?
Не за подключение, там за обслуживание. Точно что-нибудь придумают.

Гость||

Миллер уже потирает руки, так, скорей бы начать подводку, а там уж , ох, скорей бы.

Гость||

Бесплатный костромской сыр только где,а?

Гость||

Гость писал(a):

Да к выборам как и 10руб. выплата на детей , выборы отшумят, опустят занавес, свечи погаснут и ...а дальше у кого какая фантазия, что нас ждёт дальше.

КАК С КАПРЕМОНТОМ. Заберут еще и с процентами)))

Да, лихо они киданули.

Гость||

21.04.2021 13:34|

penzainform.ru писал(a):

что за подводку газа к границе земельных участков их собственники платить не должны.

А за подключение 2 лимона?

Ага даже больше! Бесплатно тока в СССР было.

Гость||

Одна замануха, как кричал театральный корифей Станиславский ....не верю!

Гость||

У меня теща вечерами по квартире ходит и все газифицирует.

Гость||

ключевое слово здесь пообещал

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте