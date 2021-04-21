Путин назвал главное условие доступности жилья

21.04.2021 | 13:20

Чем больше будет строиться жилья, тем доступнее оно будет для граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

«В прошлом достаточно трудном году она [строительная отрасль] сработала между тем без сбоев. Обеспечила ввод свыше 80 миллионов квадратных метров жилья. Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей», — назвал президент главное условие доступности жилой недвижимости.

«Цель амбициозная — ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров», — добавил президент. Он также заявил, что благоустройство городов и поселков, рост объемов жилищного строительство — важнейшие направления развития регионов.

Ранее в апреле аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.