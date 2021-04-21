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Путин анонсировал новые выплаты для беременных

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Президент России Владимир Путин предложил платить нуждающимся беременным женщинам, которые встали на учет, в среднем по 6350 рублей в месяц. Новые выплаты глава государства анонсировал на ежегодном послании Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет Россия 24.

Также президент предложил отдельно поддержать неполные семьи, детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5650 рублей.

Кроме того, глава государства заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей.

Ранее во время послания, Путин напомнил о пустых полках в магазинах в 1980-х и 1990-х и призвал не допустить повторения такой ситуации. Для этого, по его словам, необходимо использовать рыночные механизмы регулирования цен.

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Источник — lenta.ru
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