Путин анонсировал новые выплаты для беременных

21.04.2021 | 13:12

Президент России Владимир Путин предложил платить нуждающимся беременным женщинам, которые встали на учет, в среднем по 6350 рублей в месяц. Новые выплаты глава государства анонсировал на ежегодном послании Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет Россия 24.

Также президент предложил отдельно поддержать неполные семьи, детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5650 рублей.

Кроме того, глава государства заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей.

Ранее во время послания, Путин напомнил о пустых полках в магазинах в 1980-х и 1990-х и призвал не допустить повторения такой ситуации. Для этого, по его словам, необходимо использовать рыночные механизмы регулирования цен.