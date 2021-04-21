Путин анонсировал новые надбавки российским учителям

21.04.2021 | 13:14

Кураторы учебных групп в российских колледжах и техникумах начнут получат надбавки к зарплате так же, как и школьные учителя, выполняющие функцию классных руководителей. Новые дополнительные выплаты анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого в среду, 21 апреля, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

Глава государства напомнил, что с 2020 года классные руководители получают ежемесячную надбавку к зарплате в размере 5 тысяч рублей. При этом президент отметил, что к нему обращаются педагоги, работающие в учреждениях среднего профессионального образования, и жалуются, что «о них забыли».

«Да, действительно это так. И нужно это исправить», — подчеркнул Путин.

Также он пообещал в ближайшие два года направить дополнительно около 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

Предыдущее обращение Путина Федеральному собранию прошло в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

Текущее выступление президента перед парламентом стало 17-м по счету. Пока самым долгим считается послание 2018 года, когда российский лидер выступал 1 час 55 минут.