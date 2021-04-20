В стране и мире

В России захотели возродить систему страхования от безработицы

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В России захотели возродить систему страхования от безработицы, эту возможность депутаты Госдумы планируют обсудить осенью. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по труду и соцполитике Михаил Тарасенко, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о механизме, существовавшем в России в 1991-2001 годах, когда работодатель отчислял в специальный фонд занятости населения два процента от фонда оплаты труда работников. Безработный в первые три месяца получал пособие в размере 75 процентов от среднего заработка, далее 60 и 40 процентов. Однако в 2001 году Фонд занятости ликвидировали, а пособия стали финансировать напрямую из бюджета.

По мнению Тарасенко, возрождение этой системы в стране давно назрело. «Во всем мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис», - отметил парламентарий. При этом он полагает, что работой в этом направлении предстоит заняться уже новому созыву Госдумы, что новым этапом совершенствования законодательства в сфере занятости.

В январе президент России Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до конца года. Тогда он отметил, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция к снижению безработицы, но ее уровень по-прежнему остается высоким. Как отметили в Минтруде, численность безработных начала снижаться с осени прошлого года. Улучшили ситуацию с занятостью в регионах дополнительные меры господдержки на федеральном уровне, в том числе переобучение граждан и субсидирование работодателей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России захотели возродить систему страхования от безработицы
Какую-то гадость нам готовят?

Гость||

А не проще заводы и колхозы возраждать? Или запад нам все предоставит?

Гость||

опять дополнительные поборы! ФСС и пенсионки мало?

напоминаю - в 90е безработные фиг что получали, и сейчас тоже самое будет.

Имя: Гость
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