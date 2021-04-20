В стране и мире

Стали известны главные страхи россиян

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В первом квартале 2021 года самым главным для россиян стал страх перед действиями полиции и судов. Об этом стало известно из данных «Национального индекса тревожностей», который подготовила Компания развития общественных связей (КРОС), пишет «Коммерсантъ».

На втором месте — страх перед нашествием волков и паводками, актуальный для жителей некоторых регионов России — Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областей, Коми, Карелии и Бурятии.

Третьим по значимости оказался страх «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. В КРОС считают, что россияне испытывают тревогу за безопасность, даже не соглашаясь с протестующими.

Среди других страхов россияне перечислили ухудшение эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса, обострение отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе, а также рост цен на продукты.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Расчеловечивание во всей красе

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В первом квартале 2021 года самым главным для россиян стал страх перед действиями полиции и судов.
Судьи нечисть та еще.

Гость||

страх - это не последнее чувство....... ) скажем если кто то боялся высоты - но при этом нашел в себе силы покорить какую нибудь высоту.......то достигув вершины чувство страха сменяется чувством гордости и созерцательного умиротворения

Гость||

Гражданское население, патрули, каратели, гестапо, бургомистрат,

Гость||

Страх- контрольная метка инстинкта самосохранения

Гость||

вы правы ватка - в чем то....... ) у естественных страхов действительно звериное начало.......

но есть еще страхи мнимые - или индуцированные........и кстати говоря большинство страхов имеют именно индуцированную природу

такие как например страх перед чужими правилами по которым многих пытаются вынудить играть.......

но все это непростая тема - двумя фразами не обойдешься

Гость||

Судьи полиция и волки! ХА-ХА!

Гость||

Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны, о о о

Гость||

кстати ватки....... ) а вам не кажется странным отсутствие в списке страха потерять человечность.......то что отличает всех людей на свете от животных

разве это не страшно - превратиться в животных....

Гость||

11:30 Большая часть россиян давно уже перешагнула красную линию,отделявшую её от животного состояния.

Гость||

разве эио не страшно - когда какой нибу№ь опьяненный властью представитель беззакония с потным от перегара забралом в порыве собачьей преданнности своему хозяину пинает женщину ногами....... ) ватки - вам не страшно стать такими же........

Гость||

Безнаказанность и анонимность порождает чудовищ

Гость||

а разве рабство возведенное в степень культа не порождает чудовищ......... ) разве могут называться людьми те кто ща неимением золота слепили говеного тельца - и начали ему кланяться.........

Гость||

Раб - имущество, средство производства материальных благ или услуг. И хозяин был достойным гражданином только когда его собственность была здорова , накормлена, одета и не представляла угрозы окружающим.

Ну и кто в ваших рассуждениях рабы и их хозяева?

Гость||

Есть преступники и жертвы и рабство здесь не причём. Бессилие для оказания отпора и виктимность .

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Имя: Гость
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