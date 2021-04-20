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«Семейную ипотеку» в России распространят на строительство частного дома

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Правительство России решило распространить программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Мера поможет россиянам улучшить жилищные условия. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому по льготной ставке до шести процентов годовых можно будет взять кредит не только на приобретение готового жилья, но и на покупку земельного участка или строительство частного дома. Воспользоваться программой смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, или родители с одним ребенком, у которого есть инвалидность.

Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она достигает 12 миллионов рублей, в других регионах составляет шесть миллионов рублей. При этом строительством жилья должны будут заниматься компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. «Первоначальный взнос составит 15 процентов стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок», - отмечено в сообщении.

Предложение распространить «Семейную ипотеку» на строительство частных домов министерство финансов внесло в феврале 2021 года. Тогда заместитель министра Алексей Моисеев заявил, что расширение программы поможет семьям с детьми и «придаст новый импульс этому направлению».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

строительством жилья должны будут заниматься компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда.
уже проходили. многократно выгоднее взять обычный кредит и строить без "сертифицированных" строителей.

Имя: Гость
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