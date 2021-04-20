В стране и мире

Путин ввел штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников

Печать

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для водителей и кондукторов за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников младше 16 лет. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Нарушителей-водителей будут наказывать на пять тысяч рублей, должностных лиц - на 20-30 тысяч. Раньше подобный штраф составлял одну тысячу рублей. Также до пяти тысяч увеличена санкция за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.

7 марта в силу вступил закон, запрещающий высаживать малолетних из транспорта. При этом контролеров наделили правом требовать документы у безбилетников.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что недопустимо оставлять ребенка одного на дороге из‑за неоплаченного проезда, так как это создает угрозу его жизни и здоровью.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Набьется целый автобус цветов жизни и будут кататься весь день.И будут правы.Хороший закон,я поддерживаю.

Гость||

царю явно не откаюешь в мудрости....... ) какой нибудь на его месте просто бы ввел бесплатнвй проезд для несовершеннолетних - но тогда не с кого было бы взымать штрафы.......

Гость||

Гость писал(a):

какой нибудь на его месте просто бы ввел бесплатный проезд для несовершеннолетних
так было бы логичнее, но это не про нас

Гость||

Скоро коты бесплатно ездить начнут.Вместе с мышами и собаками.А ты Ванька-Дурень плати за всех.Тебе не привыкать..

Гость||

Правильно. Я была свидетельницей, когда контролёр высаживала мальчика 9-10 лет из автобуса, а на улице шёл проливной дождь. Пришлось вмешаться . Главное, чтобы этим законом у нас не пользовались все подряд, прикрываясь презедентгом. А решение правильное.

Гость||

у нас в Америке перевозчики бы такой срач устроили........ ) а как бы вам понравилось штрафы платить.......

Гость||

Лавров был прав..

Гость||

Пора деньги за проезд надо при входе собирать а не сидеть за рулём и ждать с протянутой рукой - нет денег иди пешком!

Гость||

Следующим законом надо разрешить детишкам неоплачивать небольшие покупки в магазине,если нечем платить.Смысл тот же самый.

Гость||

а я вот ватки покаяться хочу....... ) в каком то смысле даже спасибо совку........я только сейчас задумался о том что бы из меня выросло если бы я был таким соплежуем как этот современный ватный малчик лет 9-10ти........

неее.......мое детство было веселее - мы уже между городами умудрялись бесплатно кататься в этом возрасте.......

Гость||

Столярова разрулит.

Гость||

что то вспомнилось....... ) поезал я как то на электричке в соседний город погулять........ну мне в каком то смысле проще - у меня еще в первом классе обнаружили синдром бродяжничества......но это неважно

вобщем виду что в вагон контролер зашел......а туи смотрю какой то мужик пьяный на лавке развалился и спит

и только контролер к нему подошел - а я подбегаю и почти плача говорю " только не будите папку......пожалуйста......а то он меня потом побьет если не проспится.......мы к мамке едем......на кладбище.......а он все деньги пропил - даже на цветы не осталось.......ыыыыы......."

вобщем на ура прокатило....... а у мужика того еще и бабки в кармане оказались....... я на них потом неделю питался

эхх - вот были годы чудесные.......

Гость||

Гость писал(a):

Следующим законом надо разрешить детишкам неоплачивать небольшие покупки в магазине,если нечем платить.Смысл тот же самый.
почему только небольшие?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте