Путин ввел штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников

20.04.2021 | 15:23

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для водителей и кондукторов за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников младше 16 лет. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Нарушителей-водителей будут наказывать на пять тысяч рублей, должностных лиц - на 20-30 тысяч. Раньше подобный штраф составлял одну тысячу рублей. Также до пяти тысяч увеличена санкция за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.

7 марта в силу вступил закон, запрещающий высаживать малолетних из транспорта. При этом контролеров наделили правом требовать документы у безбилетников.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что недопустимо оставлять ребенка одного на дороге из‑за неоплаченного проезда, так как это создает угрозу его жизни и здоровью.