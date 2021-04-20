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После взрыва в Нижегородской области задержали двоих сотрудников газовой службы

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Двоих сотрудников газовой службы задержали после взрыва в жилом трехэтажном доме в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Подозреваемые выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля - в день, когда произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).

По версии следствия, вечером 19 апреля 2021 года в жилом трехэтажном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района произошло ЧП, в результате которого обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Погиб трехмесячный ребенок, получили травмы двое малолетних детей и трое взрослых жильцов дома. Они госпитализированы.

В настоящее время задержанных допрашивают следователи, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также идет опрос свидетелей. Сотрудники СРК изымают необходимую документацию.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Кошмар! Малыш погиб, ужас!

Ну вот скажите, накой вы ставите эти газовые счетчики в каждой квартире?!!! Отмените их уже! Из за этого врывы постоянные. То обслуживающие организации так обслуживают, что весь дом на воздух летит.

Имя: Гость
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