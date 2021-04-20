После взрыва в Нижегородской области задержали двоих сотрудников газовой службы

20.04.2021 | 10:30

Двоих сотрудников газовой службы задержали после взрыва в жилом трехэтажном доме в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Подозреваемые выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля - в день, когда произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).

По версии следствия, вечером 19 апреля 2021 года в жилом трехэтажном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района произошло ЧП, в результате которого обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Погиб трехмесячный ребенок, получили травмы двое малолетних детей и трое взрослых жильцов дома. Они госпитализированы.

В настоящее время задержанных допрашивают следователи, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также идет опрос свидетелей. Сотрудники СРК изымают необходимую документацию.