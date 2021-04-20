Названо число получивших две дозы вакцины от коронавируса в России

20.04.2021 | 11:20

Две дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» получили 3,8 миллиона жителей России. Такое число назвал заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент в России провакцинировано, занесено в базу уже, по крайней мере не менее чем двукратно 3,8 миллиона человек», - сказал он.

По его словам, в гражданском обороте препарат показал эффективность почти 98 процентов после 35 дня с начала вакцинации.

Ранее РБК писал, что хотя бы одну дозу препарата в стране получили почти семь миллионов человек. Больше всего привитых насчитывается на Чукотке (14,13 процента) и в Ненецком автономном округе (8,82 процента).