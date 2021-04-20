В стране и мире

Названо число получивших две дозы вакцины от коронавируса в России

Печать

Две дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» получили 3,8 миллиона жителей России. Такое число назвал заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент в России провакцинировано, занесено в базу уже, по крайней мере не менее чем двукратно 3,8 миллиона человек», - сказал он.

По его словам, в гражданском обороте препарат показал эффективность почти 98 процентов после 35 дня с начала вакцинации.

Ранее РБК писал, что хотя бы одну дозу препарата в стране получили почти семь миллионов человек. Больше всего привитых насчитывается на Чукотке (14,13 процента) и в Ненецком автономном округе (8,82 процента).

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте