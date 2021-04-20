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Число новых случаев COVID-19 в России упало до минимума с конца сентября

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В России за последние сутки выявили 8164 новых случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Число новых случаев COVID-19 упало до минимума с конца сентября 2020 года. Так, 28 сентября суточный показатель составил 8135.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1996), Санкт-Петербурге (687) и Московской области (562). Меньше всего — в Тыве (2), Еврейской автономной области (1) и Республике Алтай (1).

Суточный показатель смертности составил 379, общий - 106 307.

За сутки выздоровел 9631 человек, с начала пандемии - 4 343 229.

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Источник — lenta.ru
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