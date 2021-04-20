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Чиновника обвинили в смертельном нападении бродячих собак на российского ребенка

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Следователи нашли предполагаемого виновника в смерти мальчика, загрызенного бродячими собаками в башкирском селе Сафарово. Им оказался глава сельсовета Учалинского района. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По версии следствия, чиновник игнорировал неоднократные жалобы местных жителей на бездомных зверей и не предпринял никаких действий, хотя у районной администрации был заключен договор с организацией по отлову животных. Это привело к тому, что 17 апреля стая собак напала на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования дела контролируется центральным аппаратом СКР.

Ранее сообщалось, что фигурантами дела стали несколько должностных лиц администрации Учалинского района.

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Источник — lenta.ru
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На ГПЗ ждут когда на школьников начнёт охота стая от Ленты?

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