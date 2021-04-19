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В стране и мире

В России в пандемию добавились шесть миллионов безработных

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На портале «Работа в России» в 2020 году, в период пандемии коронавируса, зарегистрировались почти шесть миллионов граждан. Об этом на круглом столе на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка» заявил замглавы Роструда Денис Васильев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на платформе есть данные 10 миллионов соискателей и работодателей, представлено 1,7 миллиона вакансий. Васильев подчеркнул, что портал стал серьезным инструментом, определяющим политику на рынке труда.

Месяц назад в Минтруда утверждали, что количество официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 миллиона человек. До начала пандемии в России безработными числились 735 тысяч человек.

На момент пика, который был зафиксирован в конце августа, официальная безработица достигала 3,6 миллиона человек, после чего началось ее снижение. Президент Владимир Путин поручил к концу 2021 года довести число безработных до уровня 2019 года.

Ранее на том же мероприятии глава комитета Совета Федерации по регламенту, представитель Кировской области Вячеслав Тимченко рассказал, что законодатели из его региона предложили вернуть наказание за тунеядство, чтобы избежать искусственной безработицы.

По его словам, политики озаботились тем, что граждане отказываются идти работать за зарплату, сравнимую с пособием, и тем самым искажают картинку на рынке труда. Наказывать их предлагается административно, например, обязательными работами в селе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Идиоты еще верят в пандемию?А рак они верят?

Гость||

- Эй, мужики, вы что тут делаете?

- Вакцинируемся!

- Третьим буду?

- Заходи, братан! Тебе какую вакцину? Есть отечественная столичная, есть британская односолодовая, еще чешская светлая и темная, армянская пятизвездочная, ну и домашняя, с 60-ти и 65-типроцентным содержанием антигена. Только давай быстрей, как бы Женагаражнадзор не накрыл.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, политики озаботились тем, что граждане отказываются идти работать за зарплату, сравнимую с пособием, и тем самым искажают картинку на рынке труда.
Иш чего, за 1500 руб. отказываются работать. Ну точно нужно наказать.

Гость||

Я бы уже давно привился бы от ковида. Ответственность, безопасность, уверенность в достижениях российской медицины…

Я вообще легковерный и легкоубеждаемый.

Меня только одно смущает — по ТВ вакцинацию рекламируют те же люди, которые до этого призывали меня голосовать за Путина, ЕР и поправки в Конституцию.

Гость||

Гость писал(a):

по ТВ вакцинацию рекламируют те же люди, которые до этого призывали меня голосовать за Путина, ЕР и поправки в Конституцию.
И пенсионную реформу тоже они провели. Вот и меня терзают смутные сомнения (с).

Гость||

Пагавозик Тыг Тыг Тыг..

Гость||

ватки........ ) ну что вы опять разбушлатились - как матросня подзаборная........ интеллигентнее надо свои мысли выражать - пусть даже самые сокровенные.......

Имя: Гость
Комментарий:

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