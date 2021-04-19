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В России не нашли причин строить заводы по сжиганию мусора

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Министерство финансов России предложило приостановить проект строительства 25 заводов по сжиганию мусора до момента, пока не заработают первые пять, запустить которые планируется до конца 2023 года. Об этом со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко сообщает РБК.

В ведомстве не нашли причины тратить 1,3 триллиона рублей на проект, у которого «отсутствует обоснование». По словам Окладниковой, его финансовая модель заранее убыточна, внутренняя норма доходности составляет 3,9 процента.

Авторы проекта предлагают использовать договоры о предоставлении мощности (ДПМ, особый вид льгот, предполагающий компенсацию инвестиций) и средства экологического сбора. Первый вариант приводит к тому, что бюджет недополучит часть налогов, а экосбор, согласно утвержденной Абрамченко реформе расширенной ответственности производителей (РОП), предполагается направить на другие цели - увеличение объема переработки отходов.

Кроме того, «РТ-Инвест» занимающийся строительством заводов, хочет стопроцентной компенсации уплаченных налогов до конца реализации проекта - это 32 года. Ни один из механизмов господдержки не предусматривает таких льгот.

Два месяца назад Абрамченко также выступала против проекта, который, по ее словам, подразумевает создание десятков «платиновых» заводов за счет повышения тарифов для населения и значительной поддержки федерального бюджета.

В «РТ-Инвест», дочерней компании «Ростеха», настаивают, что строительство 30 мусоросжигательных заводов позволит достичь экологических целей государства. С их помощью удастся закрыть более 200 старых полигонов твердых бытовых отходов, предотвратить создание 86 новых и сохранить 46 тысяч гектаров земель. При этом гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов в конце марта подтвердил, что без значительной господдержки проект не заработает.

Ранее Генпрокуратура нашла в деятельности «Российского экологического оператора» (РЭО) множество недочетов. В том числе отсутствие стратегии и целевых показателей, а также сверхдоходы сотрудников компании.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

да действитеьно - зачем эти заводы........) вывалил по темну за углу соседнего дома - и жизнь хороша......

или в лифте оставил.......

Гость||

Щас вот только кетайцы в Себири лес дорубят-и можно туда все валить.Медведи с волками все сожрут.А бурундуки с енотами будут медвежьими фикалеями питатца.Сохраним радную прероду!

Гость||

Ааааареха нада?

Гость||

Мне тоже интрересно- если пернуть в пионерский горн то какая нота из него вылетмт ...фа или соль?

Гость||

пружина из него вылетит...... ) мирового империализма - кото белые еще в 18м туда затолкали......

Гость||

Гость писал(a):

Щас вот только кетайцы в Себири лес дорубят

только дурачки верят в вырубку леса в Сибири.

Гость||

Ясно что от полигонов вреда меньше, надо только делать по нормам и правилам современным. Земли у нас много, дороги хорошие. В Шиес отвозить было оптимально например. И это правда.

Имя: Гость
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