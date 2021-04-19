Россиянам пообещали возвращение холодов и снега

19.04.2021 | 12:27

В Центральной России завершается период аномально теплой погоды, в регион вернется осенняя погода с дождями и мокрым снегом, пообещали синоптики. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Москве к среде, 21 апреля, выпадет около половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров.

Возвращение холодов россиянам объяснили приходом балканского циклона, несущего с собой обильные дожди.

По словам Тишковца, в таких условиях показания термометров в ночь на вторник опустятся до нуля, и будет около плюс пяти градусов, что вызовет снег в некоторых районах. Днем температура составит плюс десять градусов, что соответствует климатическим показателям октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам облачную погоду с затяжными дождями.