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В стране и мире

Российский миллиардер стал жертвой мошенников и потерял миллионы

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Бывший руководитель «Интеркоопбанка», миллиардер Олег Золкин стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина перечислил им 2,7 миллиона рублей, после чего обратился в полицию. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает «Комсомольская правда».

В ходе телефонного разговора аферисты представились сотрудниками службы безопасности банка и заверили Золкина в том, что не стоит хранить деньги на одном из его счетов. Во избежание якобы пропажи денег они уговорили банкира положить их на другой, более надежный счет. Мужчина согласился, однако после этого средства пропали.

В феврале сообщалось, что жительница Москвы вместе с дочерью сбежала к арабскому шейху, однако тот оказался мошенником и заставил ее заплатить 8,9 миллиона рублей.

Он называл себя наследным принцем Дубая, но для членства в королевской семье женщина должна была заплатить крупную сумму.

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Источник — lenta.ru
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"Богатые тоже плачут"

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