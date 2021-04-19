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Российские дачники получат новую льготу

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Владельцы садовых участков в России смогут частично компенсировать стоимость строительства домов на своей земле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальное письмо министерства финансов.

Как следует из сообщения, претендовать на новую льготу могут только хозяева дачных участков, на которых размещены жилые дома. При этом объект недвижимости обязательно должен быть оформлен в собственность. Льгота будет распространяться на дома, права собственности на которые зарегистрированы только в 2019 году или позже.

Затраты на строительство дома дачник вправе указать в составе имущественного вычета по НДФЛ. Размер налоговой льготы - 13 процентов от потраченной суммы, но максимально в зачет пойдет не больше 2 миллионов рублей. Максимальная сумма вычета, которую получит дачник, - 260 тысяч рублей, уточнили в министерстве.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Российские дачники получат новую льготу
Вне очереди повысят налоги?

Гость||

а вот скажем на островах Кука есть одна неплозая

практика...... ) тамошние аборигены хоронят своиз родственников прямо во дворе своего дома.......

Гость||

Дальше всез развились папуасы.В этом отношении.Они вообще засушивают своих усопших.А потом приносят их обратно в дом.И усаживают на почетном месте в углу.В статусе полноправного члена семьи.Имеющего право выбирать.И быть избранным.Привет ватному Ленину.

Гость||

Воистину кава чудеса творит.. с головами папуасов

Гость||

Баярышник тоже интелигентно забирает если не барщить и знать меру его культурного питея.

Гость||

Гость писал(a):

Дальше всез развились папуасы.В этом отношении.
Ну, пример и нужно с них брать. Но у них климат позволяет.

Гость||

У соседа на даче сдох барбос.А тот все думал куда его деть.Хотел на помойку выкинуть.А я ему добрый совет дал.

говорю закопай его под березой.Древо от этого лучше расти будет.А потом наберем ведро березового сока.Сделаем на нем бражку.А заодно и барбоса помянем.На том и порешили.

Имя: Гость
Комментарий:

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