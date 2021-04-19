Российские дачники получат новую льготу

19.04.2021 | 12:23

Владельцы садовых участков в России смогут частично компенсировать стоимость строительства домов на своей земле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальное письмо министерства финансов.

Как следует из сообщения, претендовать на новую льготу могут только хозяева дачных участков, на которых размещены жилые дома. При этом объект недвижимости обязательно должен быть оформлен в собственность. Льгота будет распространяться на дома, права собственности на которые зарегистрированы только в 2019 году или позже.

Затраты на строительство дома дачник вправе указать в составе имущественного вычета по НДФЛ. Размер налоговой льготы - 13 процентов от потраченной суммы, но максимально в зачет пойдет не больше 2 миллионов рублей. Максимальная сумма вычета, которую получит дачник, - 260 тысяч рублей, уточнили в министерстве.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.