Роспотребнадзор раскрыл данные о российских штаммах коронавируса

19.04.2021 | 11:49

В России формируются две своих мутации коронавируса - сибирская и северо-западная. Эти данные раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму - мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», - сказала она, отметив, что материалы по этой теме пока не готовы к публикации.

Попова отметила, что на данный момент в стране зафиксированы 192 случая британского штамма и 21 - южноафриканского. Других иностранных мутаций не выявлено.

По словам главы службы, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Сейчас Россия занимает 87 место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.