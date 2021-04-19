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В стране и мире

Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

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Москва заняла первое место среди российских регионов по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные интегрального рейтинга, составленного Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС, сообщают «Известия».

Второе место заняла Тюменская область, третье - Ленинградская область. В первой десятке также оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

При составлении рейтинга учитывались в том числе среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.

В феврале россияне назвали города с лучшей заработной платой в их сфере. Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям. Так, 86 процентов участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (29 процентов), затем идет Новосибирск (7 процентов).

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Угадайте ко на первом месте с обратной стороны списка? ;)

Гость||

*кто

Гость||

Хулмо Иглесиас.А за ним римский папаша.Вместе с иуденой матерью.Туды из в качель..

Имя: Гость
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