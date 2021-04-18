В России спрогнозировали погоду на лето

18.04.2021 | 12:32

Температура воздуха летом в европейской части России будет близка к норме или незначительно превысит ее. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», - поделился прогнозом ученый, добавив, что на юге европейской части страны и в Черноземье ожидается теплое лето.

Он также констатировал, что водителям уже можно менять зимнюю резину на летнюю. По словам синоптика, в апреле погода неустойчивая, в этом месяце часто льют дожди, а температура по ночам опускается до нуля градусов. Однако такие перепады, как правило, длятся не дольше пары дней.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что аномальное тепло, которое установилось в столице и ряде регионов Урала, продержится еще несколько дней, а после этого наступит похолодание.