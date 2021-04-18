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В стране и мире

В России решили создать штаб по анализу роста цен на жилье

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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил создать штаб, который займется анализом роста цен на жилье. Туда войдут представители Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и «Главгосэкспертизы». Об этом сообщается на сайте правительства.

Хуснуллин рассказал о решении во время совещания и заявил, что на рост цен в стране обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства поручил установить причины изменений на рынке недвижимости. Хуснуллин попросил проанализировать ситуацию во всех российских регионах.

«Мы уже проанализировали всю картину по ценам на жилье и видим, что ключевое влияние на них оказывает комплекс факторов, среди которых и рост цен на строительные материалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и ковид, и переход на проектное финансирование. Могу сказать, что по тем же строительным материалам ситуация непростая. Кроме роста цен на жилье, это может привести к росту цен по госконтрактам. То же самое и с рабочей силой: я посещаю много регионов, и везде мне говорят о том, что людей не хватает», - заявил вице-премьер.

Президент дал поручение разобраться с ростом цен на жилье в апреле во время совещания, посвященного итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. Глава государства отметил, что в среднем стоимость жилья повысилась на 12 процентов, однако в некоторых регионах показатель достиг 30 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Цены на жилье растут там где есть работа!Г.Орск в Оренбуржье-потерял статус промышленного города-там дешевле жилье!И цены не растут!

Гость||

А штаб по покупке жилья депутатами во вражеской Европе не решили создать? А, едросня?

Гость||

У нас в деревне жильё вообще бесплатно. Дома давно заброшенные стоят...

Гость||

Но , баранчики, до сих пор голосуют за

Д-р Шаффхаузен||

Без штаба вообще никак. И без начальника штаба тоже.

Забыл, по бензину тоже есть штаб? А по яйцам и постному маслу? Вообще по корму?

Гость||

У них штаб по любому инфоповоду. Фотоотчеты, протоколы заседаний и т.д.Это же едросня

Гость||

Весь цивилизованный мир в социализме живет. А у нас хибары , путен, патриотизм, гто, конкурсы, акции и голосования.

Гость||

Штаб.. это так патриотично.

-Ты кто?

-Я начальник штаба по яйцам!

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Без штаба вообще никак. И без начальника штаба тоже.
А вы как хотели? У нас общероссийский народный фронт, во главе с нацлидером...

Гость||

Штабы, фронты, борьба с чем нибудь не нужным, вместо каждодневной рутинной работы. Это конечно бодрит.

Гость||

И ведь и там умудрятся попилить.

Имя: Гость
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