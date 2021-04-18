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В стране и мире

Пять человек погибли в ДТП с подростком за рулем

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Автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в городе Новочеркасск Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В салоне машины находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте, один пострадавший, также ребенок, находится в реанимации в состоянии средней тяжести, врачи прогнозов не дают.

В полиции уточнили, что ЧП произошло около 04:30 мск в воскресенье. Легковушка, за рулем которой оказался несовершеннолетний 2007 года рождения, врезалась в дерево.

В октябре 2020 года в Ингушетии 15-летний подросток на кроссовере Porsche Cayenne проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил движение. В ходе погони водитель попытался развернуться и протаранил патрульные автомобили с полицейскими. После этого подросток скрылся с места ДТП, а четверо сотрудников полиции обратились за помощью к врачам. Однако вскоре виновник аварии сам пришел в полицию и сдался.

В августе в городе Красноуфимск (Свердловская область) подросток решил покататься на машине родителей. Но, включив двигатель, он растерялся и не смог остановить поехавший назад автомобиль. Попытавшись задержать авто руками, он попал под его колеса.

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Источник — lenta.ru
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