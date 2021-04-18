Медведев заметил беспрецедентный рост зарплат россиян

18.04.2021 | 14:03

Заместитель председателя Совета безопасности, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал россиян вспомнить зарплаты 20-летней давности в 50 долларов и почувствовать разницу, пишет РИА Новости.

«Никто уже почти не помнит. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка 50 долларов. Об этом нужно напоминать нашим оппонентам», - сказал он. Медведев заметил, что такого беспрецедентного роста социальной составляющей, как в России, почти нет в других странах.

Ранее россияне оценили падение своих доходов на четверть. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам. Жители России возглавили антирейтинг по возможности делать накопления.

В апреле президент Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и увеличения инвестиций в регионы из списка «отстающих». В прошлом году глава государства отмечал, что доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов.