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В стране и мире

Медведев заметил беспрецедентный рост зарплат россиян

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Заместитель председателя Совета безопасности, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал россиян вспомнить зарплаты 20-летней давности в 50 долларов и почувствовать разницу, пишет РИА Новости.

«Никто уже почти не помнит. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка 50 долларов. Об этом нужно напоминать нашим оппонентам», - сказал он. Медведев заметил, что такого беспрецедентного роста социальной составляющей, как в России, почти нет в других странах.

Ранее россияне оценили падение своих доходов на четверть. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам. Жители России возглавили антирейтинг по возможности делать накопления.

В апреле президент Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и увеличения инвестиций в регионы из списка «отстающих». В прошлом году глава государства отмечал, что доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну да ну да, зато инфляция за эти годы и цены в т. Ч, на бензин, и ещё у самого зарплата очень очень

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Медведев призвал россиян вспомнить зарплаты 20-летней давности в 50 долларов и почувствовать разницу.. такого беспрецедентного роста социальной составляющей, как в России, почти нет в других странах
А беспрецедентный рост цен он не хочет вспомнить и почувствовать разницу?

Гость||

Во даёт

Гость||

Спасибо большое и поясной поклон.

Гость||

И вот такой деятель с таким уровнем руководителя был целых 4 года президентом страны. Ходил спал на ходу и как дитя не расставался с смартфоном.

Гость||

да позовите уже доктора....... ) вы что не видите - этот низкорослый господин явно не в себе.......

Гость||

Галавастег это лечинка жабы

Гость||

Кто же эти РОССИЯНЕ?

Имя: Гость
Комментарий:

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