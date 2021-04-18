ФСБ раскрыла детали готовившегося в Белоруссии военного переворота

18.04.2021 | 13:58

Подозреваемые в подготовке военного переворота в Белоруссии хотели разграбить имущество президента страны Александра Лукашенко, а также убить или отправить в концлагерь высших белорусских чиновников. Детали готовившегося плана раскрыты в оперативном видео ФСБ, опубликованном на телеканале «Россия 1».

Согласно новым сведениям, заговорщики получили данные о высших должностных лицах от хакеров.

«Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять тихонечко при случае», - говорит на видео Юрий Зенкович во время встречи с другими участниками обсуждения. Он также предположил, что «кошелек с запасом, скорее всего, хранится в доме в Острошицком Городке».

Накануне, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. По данным службы, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Лукашенко также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.