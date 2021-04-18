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В стране и мире

ФСБ раскрыла детали готовившегося в Белоруссии военного переворота

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Подозреваемые в подготовке военного переворота в Белоруссии хотели разграбить имущество президента страны Александра Лукашенко, а также убить или отправить в концлагерь высших белорусских чиновников. Детали готовившегося плана раскрыты в оперативном видео ФСБ, опубликованном на телеканале «Россия 1».

Согласно новым сведениям, заговорщики получили данные о высших должностных лицах от хакеров.

«Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять тихонечко при случае», - говорит на видео Юрий Зенкович во время встречи с другими участниками обсуждения. Он также предположил, что «кошелек с запасом, скорее всего, хранится в доме в Острошицком Городке».

Накануне, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. По данным службы, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Лукашенко также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

ну да....... ) новые сказки - со старыми козлами отпущения....... а то что старому маразматику уже у собесе прогулы ставят - так это нормально........

это законно и похвально - для недоразвитыз пампасов с их пожизненными вождями и диктатурой........

Гость||

Династия идиотов.На всем постсовке.Кроме разве что Украины с Прибалтикой.Да и то только потому что они ближе к Европе.И за время совковой оккупации их не успели оскотобазить полностью.

Гость||

ни один нормальный человек не сможет жить под гнетом лукашки....... ) он тупо соберет чемоданы - и свалит куда нибудь подальше........

Гость||

Гость писал(a):

ни один нормальный человек не сможет жить под гнетом лукашки....... ) он тупо соберет чемоданы - и свалит куда нибудь подальше........
хозлище размечтался. разворованные в ойкрайне деньги вернуть амммериканским кураТорам за счёт соседей-беларусов. а там прям мечтают жить в землянках на болоте - лишь бы фашистам-бандеровцам было сладко-гладко

Гость||

Гость писал(a):

Династия идиотов.На всем постсовке.Кроме разве что Украины с Прибалтикой
опять - подВОРотневый шарИков крЯковской колбасы захотел. шипит как гусь паниковского, намекает - мол, на "гну" ему местечко приготовлено... склероз, правда, не на "гну", а под "гну" уже бывать приходилось. не помпаДурь, иезуиудушка

Гость||

Белозерцев танк автоматы зачем, где они только телефоны берут?

Имя: Гость
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