Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 апр 2021|10:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Диетолог посоветовала способы борьбы с похмельем

Печать

Британский диетолог Шан Бейкер (Sian Baker) назвала продукты и напитки, которые помогают бороться с похмельем. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам эксперта, самый эффективный способ предотвратить сильное похмелье - пить много воды, желательно с добавлением сахара и соли. Это следует делать после каждого приема алкоголя.

Также полезно заранее напиться молока или йогурта - они, по утверждению Бейкер, ослабляют негативное влияние алкоголя на организм. Еще один продукт, рекомендуемый перед попойкой, - это рыба, но при необходимости ее можно заменить капсулами с жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые продаются в аптеке.

После употребления алкоголя диетолог советует добавить шпинат в утренний смузи или салат. Кроме того, необходимы фрукты, которые богаты калием, например, бананы или авокадо. А чувство тошноты, сопровождающее похмелье, можно ослабить за счет имбиря или ананаса, содержащего фермент бромеилаин.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова отмечала, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, разбавляя или запивая водой некоторые алкогольные напитки. Вода считается хорошим растворителем, обладает мочегонным эффектом и выводит вредные вещества из организма. Воду можно заменить на любой другой напиток без сахара, однако запивать крепкий алкоголь неэффективно.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Это ж надо без мозгов быть - пить, зная, что утром будет плохо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Британский диетолог
Дальше можно не читать))

Гость||

Гость писал(a):

Это ж надо без мозгов быть - пить, зная, что утром будет плохо.
Как говорит наш любимый шеф, на халяву пьют даже язвенники и трезвенники(С)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте