В стране и мире

Россиянам раскрыли способ спастись от сезонной аллергии

Печать

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik раскрыл россиянам способ спастись от сезонной аллергии.

Специалист заявил, что если у человека проявились симптомы поллиноза — сезонного аллергического риноконъюнктивита, необходимо идти к врачу, который подберет подходящий рецепт решения проблемы. «Симптомы не проходят в течение нескольких дней, как это бывает при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить», — сказал он.

Если человек не может посетить врача, необходимо принять подходящий антигистаминный препарат и постараться ограничить контакт с аллергенами, посоветовал эксперт. «Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение», — сказал он.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявил, что основной метод лечения аллергии — это полное исключение аллергена из внешней среды пациента. Если такой возможности нет, существуют и другие способы избавления от болезни. Он отметил, что лучше всего при сезонной аллергии на цветение уезжать на время в другую климатическую зону. По словам врача, если долго не контактировать с раздражителем, то аллергия сама по себе проходит.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он отметил, что лучше всего при сезонной аллергии на цветение уезжать на время в другую климатическую зону.

Врач от слова враль. Отличный прописал рецепт. Может и еСчё придумает чаво лишь бы не лечить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россияне стали отказываться от поездок на машине из-за роста цен на бензин

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте