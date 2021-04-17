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Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч рублей

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Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч рублей после того, как цены на билеты выросли из-за ограничения авиасообщения. Об этом сообщают «Известия».

С таким предложением планирует выступить оперативный штаб, созданный в Общественном совете при Ростуризме. «При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», — заявил руководитель штаба Дмитрий Давыденко. По его словам, инициативу озвучат в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что россияне нашли способ улететь в Турцию после приостановки авиасообщения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. По данным сервиса для покупки билетов Aviasales, после объявления правительства России об ограничении авиасообщения с Турцией спрос на перелеты из Минска в Стамбул вырос на 79 процентов, а из Минска в Анталью — на 65 процентов.

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Опять за наш счет? А, штрафы, хорошие штрафы? И казна пополнится и желание отобьет посещать вражеские территории.

Гость||

Руководство авиакомпаний прировнять к мародерам ,осудить по 266 по максимуму и отменить мораторий на смертную казнь!

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