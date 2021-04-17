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Назван самый богатый чиновник России

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров второй год подряд стал самым богатым чиновником в правительстве. Его доход назван в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Доход Мантурова по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей. Это треть от общих доходов всех членов кабмина. Заработок увеличила и супруга чиновника — она задекларировала 13,6 миллиона рублей против 9,1 миллиона годом ранее. Их общий доход увеличился до 754 миллиона рублей с 595,2 миллиона рублей годом ранее.

Министр владеет Tesla Х100D. Он также задекларировал жилой дом на три тысячи квадратных метров в дополнение к присутствовавшей в прошлогодней декларации квартире на 480,9 квадратных метров, а также земельным участкам общей площадью около гектара.

Второе место по величине доходов за прошлый год занял министр транспорта Виталий Савельев (359,4 миллиона рублей). На третьем месте по этому показателю оказался глава Минэнерго Николай Шульгинов (201,7 миллиона рублей). Доход президента Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 миллиона рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал 19,8 миллиона рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Идет капиталистическое соревнование кто богаче, ну а нищий рабочий это как лес рубят щепки летят. Теперь понятно почему так жестоко билась красная армия с Врангелем, Красновым, Колчаком, Деникиным. Они Воевали губя народ ради своих миллионов.

Гость||

Мы рады за Мантурова и его жену.

Гость||

Хочется написать одни нецензурные слова...

Гость||

Аскеза.

Гость||

Зачем им деньги?

Они же и так на шее у народа сидят на всём готовом.

Гость||

Ну как это так, президента оставили в аутсайдерах, некрасиво поступили министры. Забыли, кто вас выводит в люди, кто вас выводит в мастера, а?

Имя: Гость
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