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Депутаты Госдумы задекларировали жилье в Испании и хутор в Финляндии

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Зарубежную недвижимость задекларировали 12 депутатов Госдумы: парламентарии владеют домами в Великобритании, Испании, Латвии и Финляндии. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте нижней палаты российского парламента.

Наиболее популярная страна для приобретения недвижимости у российских депутатов — Испания. Квартиры, участки или жилые дома там есть у пяти депутатов. Так, квартирой в Испании площадью 55 квадратных метров владеет Андрей Барышев. Также квартира площадью почти 76 квадратных метров есть у Александра Брыксина. Он также владеет в Испании машино-местом. Валерий Газзаев задекларировал в той же стране земельный участок в 10 соток и дом площадью 307 квадратных метров, Константин Затулин — 94-метровую квартиру.

Аркадий Пономарев имеет в Испании в собственности три квартиры (площадью 151, 155 и 178 квадратных метров соответственно).

Владимир Блоцкий задекларировал дом в Великобритании площадью 312 квадратных метров и земельный участок в 10 соток. У Татьяны Кривенко и Владислава Третьяка есть квартиры в Латвии, а депутат Рифат Шайхутдинов владеет хутором в Финляндии, площадь которого составляет 68 соток.

Кроме того, депутаты нижней палаты парламента владеют овощехранилищами и лесопилками, колбасным цехом, сараями, газопроводами и свинарниками. Среди движимого имущества в декларации за 2020 год были указаны трактора, моторные лодки, вездеходы, мотоциклы и даже вертолет.

Самым богатым депутатом Госдумы стал основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, который по итогам 2020 года заработал 2,7 миллиарда рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Самым богатым депутатом Госдумы стал основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, который по итогам 2020 года заработал 2,7 миллиарда рублей

Нельзя Буртасам такие новости.

Гость||

Господин Аникеев! Требую немедленно выделить сто миллионов в помощь новатору Мотовилову.

Гость||

2,7 ярда практически в 5 раз больше чем у Ивана под матрасом нашли. Но здеся типа законно такие бабки заработал

Гость||

Почему бы нет, он основал свой бизнес, развил. Перерабатывает мясо. Другое дело - чиновники. У них такие же дома в Испаниях, вопрос на какие шиши.

Гость||

Так вот они агенты НАТО ! )))

Гость||

Гость писал(a):

Господин Аникеев! Требую немедленно выделить сто миллионов в помощь новатору Мотовилову.
Сто миллионов капель галоперидолу !

Гость||

надо же........ ) а ватки то наверное думали то они за них стараются - а оно вот как оказывается.......

а что - Лёха сейчас временно так сказать нетрудоспособен - а значит вторую часть снимать некому.......

Гость||

Хуйло пусть снмает.Жопу свою проебаную.

Имя: Гость
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