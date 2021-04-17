Депутаты Госдумы задекларировали жилье в Испании и хутор в Финляндии

17.04.2021 | 14:26

Зарубежную недвижимость задекларировали 12 депутатов Госдумы: парламентарии владеют домами в Великобритании, Испании, Латвии и Финляндии. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте нижней палаты российского парламента.

Наиболее популярная страна для приобретения недвижимости у российских депутатов — Испания. Квартиры, участки или жилые дома там есть у пяти депутатов. Так, квартирой в Испании площадью 55 квадратных метров владеет Андрей Барышев. Также квартира площадью почти 76 квадратных метров есть у Александра Брыксина. Он также владеет в Испании машино-местом. Валерий Газзаев задекларировал в той же стране земельный участок в 10 соток и дом площадью 307 квадратных метров, Константин Затулин — 94-метровую квартиру.

Аркадий Пономарев имеет в Испании в собственности три квартиры (площадью 151, 155 и 178 квадратных метров соответственно).

Владимир Блоцкий задекларировал дом в Великобритании площадью 312 квадратных метров и земельный участок в 10 соток. У Татьяны Кривенко и Владислава Третьяка есть квартиры в Латвии, а депутат Рифат Шайхутдинов владеет хутором в Финляндии, площадь которого составляет 68 соток.

Кроме того, депутаты нижней палаты парламента владеют овощехранилищами и лесопилками, колбасным цехом, сараями, газопроводами и свинарниками. Среди движимого имущества в декларации за 2020 год были указаны трактора, моторные лодки, вездеходы, мотоциклы и даже вертолет.

Самым богатым депутатом Госдумы стал основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, который по итогам 2020 года заработал 2,7 миллиарда рублей.