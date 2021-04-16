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В стране и мире

В российском детском саду ребенка угостили конфетой с наркотиком

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Девочка из Санкт-Петербурга попала в больницу, съев конфету с наркотиком в детском саду. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Врачи диагностировали у ребенка сильное отравление метадоном.

При госпитализации девочка была в крайне тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что отравление конфетой случилось в детском саду. Родители отмечают, что ребенку стало плохо спустя несколько минут после угощения.

По информации издания, у девочки полная семья, которая не состоит на профилактическом учете. Следователям предстоит выяснить, кто и зачем дал ребенку отравленную конфету.

Ранее в Москве трехлетний ребенок нашел в квартире тайник с наркотиками, принадлежащий его отцу, и отравился. Мальчик играл в одной из комнат, пока его мать занималась делами на кухне. В шкафу ребенок нашел маленький сверток и решил попробовать на вкус его содержимое. Заметив, что дома стало слишком тихо, 25-летняя россиянка проверила комнату ребенка и, обнаружив его над закладкой с наркотиками, вызвала скорую помощь.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И где такие конфетки продають?

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