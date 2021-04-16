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В стране и мире

Россиянам пригрозили изъятием заброшенных дач

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Граждане, забросившие свои дачные участки, могут легко их лишиться, рассказала «Московскому комсомольцу» адвокат Ирина Зуй. По ее словам, изъять землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц.

Эксперт привела пример опасного объекта - это может быть заброшенная постройка, куда способны забрести бездомные или хулиганы и поджечь ее. Пожар - угроза для других жителей поселка. Если на неогороженном участке есть пруд, в нем могут утонуть дети, гуляющие по садовому товариществу (СНТ). Такой водоем тоже считается опасным.

Есть еще несколько условий, при которых у россиян могут отобрать землю. По закону, изымать ее разрешается для государственных нужд, при неправильном использовании, при конфискации (если владельца участка за что-то судят), для комплексного развития района, при реквизиции (если территория вошла в зону стихийных бедствий). При этом в большинстве ситуаций предусмотрены компенсации для собственников. Им также могут предложить другие участки.

Если заброшенная дача в СНТ не приватизирована, то есть формально принадлежит товариществу, она также может быть изъята. Впоследствии реальный владелец может оспорить это решение в судебном порядке.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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Источник — lenta.ru
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