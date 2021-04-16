Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|13:56
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В стране и мире

Россиянам посоветовали есть почки растений

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Шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный в беседе с радио Sputnik посоветовал употреблять в пищу почки растений.

По его словам, почки березы и тополя богаты смолами и витамином C. Специалист предупредил, что использовать их нужно в апреле, так как в мае они начнут горчить, а затем появятся листья. Он также порекомендовал собирать почки не вблизи дорог и подальше от города.

Колодяжный поделился рецептом блюда с почками. Для начала их нужно замочить в горячей воде на 15-20 минут, чтоб они не горчили, а затем обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в хлеб или готовить из них весенние закуски.

Шеф-повар предупредил, что употреблять этот продукт следует в умеренных количествах, иначе он может навредить. Помимо почек специалист порекомендовал обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз.

Ранее индийский диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Врач отметила, что самое важное - не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв. По ее словам, если человек съел что-то вредное, в следующий прием пищи стоит выбрать что-то полезное. «Жизнь нужна для того, чтобы жить в удовольствие. Если вы упали, вы же встаете. Так и с питанием, надо просто снова начать есть здоровую пищу.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А ещё трава зелёная появилась. Слава Богу, дожили. Пожуём

Гость||

Ну вот уже это ближе к нашей действительности, раз советуют , значит скоро будем есть..и на первое и на второе.

Гость||

Почка ольховая лёгкая будто пуховая, сьешь её будешь ты сыт...и вовсе пища эта не пустяковая..брюхо набил ..три дня сытый лежишь.

Гость||

А если корешочек из землички оттаял , прям фуршет. Ляжись,сосёшь, праздник

Гость||

Ходить в лаптях и рубищах. Зубы чистить ветками, голову мыть золой и иметь вид лихой и придурковатый, чтобы разуменьем своим не смущать начальство))))))))))))))

Гость||

А какой ныне калорийный полынок взошел, пойду на выпас, пока соседи на зиму его не скосили.

Гость||

А там и крапива на подходе.Проживем!

Гость||

В Сибири всегда весной собирали почки березы, сушили на зиму. Почки еловых так же полезны при простудах.

Гость||

а еще лебеду, жмых и картофельные очистки

Гость||

Глупомордые уже давно на почках сидят.

Гость||

А что лебеды уже не осталось?

Гость||

И лебеды хватает,и одуванчиков, и крапивы. Всё есть.

Гость||

Еще собачьего говна кучи. Если сушеное - заваривать можете, или в прикуску.

Имя: Гость
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