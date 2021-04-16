Раскрыт заработок Владимира Путина

16.04.2021 | 18:10

Президент России Владимир Путин заработал почти 10 миллионов рублей в прошлом году. Его доход раскрыт в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров).

Также за главой государства числятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 «квадратов», эта недвижимость находится у президента в пользовании. Среди транспортных средств за Путиным были закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в 2020 году 19,8 миллиона рублей.