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В стране и мире

Раскрыт заработок Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин заработал почти 10 миллионов рублей в прошлом году. Его доход раскрыт в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров).

Также за главой государства числятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 «квадратов», эта недвижимость находится у президента в пользовании. Среди транспортных средств за Путиным были закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в 2020 году 19,8 миллиона рублей.

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Источник — lenta.ru
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