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В стране и мире

Продолжающийся 98 часов пожар в Петербурге стал одним из самых сложных в истории

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Продолжающийся 98 часов пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге стал одним из самых сложных в истории. Об этом рассказал заместитель начальника главка МЧС по городу Сергей Лаврухин. Его слова приводит ТАСС.

«Сама обстановка на месте пожара была одной из самых сложных в современной истории пожаротушения - она не позволяла нам без риска для личного состава производить пожаротушение», - пояснил он.

По его словам, большая площадь возгорания и высокая тепловая нагрузка не позволили быстро потушить пожар. Начавшееся днем 12 апреля возгорание планируют ликвидировать к вечеру 16 апреля.

Ранее в городском управлении МЧС говорили, что пожар не удается победить пятые сутки из-за завалов и угрозы обрушения здания. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

Во время тушения погиб командир отделения Илья Белецкий. Еще четверо спасателей серьезно пострадали. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог. Задержаны гендиректор предприятия и его заместитель. Возбуждено дело по статье 238 УК («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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Источник — lenta.ru
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