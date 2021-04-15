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В Совфеде назвали меры для снижения уровня бедности

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Повышенная индексация выплат неработающим пенсионерам и детские пособия семьям помогут снизить уровень бедности в России. Такие меры назвал председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT.

Он отметил, что в прошлом году россияне получили более 200 миллиардов рублей выплат на фоне пандемии коронавируса. «Такой инструмент, как социальный контракт, который начинает работать практически системно по многим регионам нашей страны, - это тоже подспорье», - заключил Рязанский.

В апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что одной из самых эффективных мер, которые проводились в части поддержки населения на фоне пандемии коронавируса, были выплаты на детей.

Ранее Росстат объявил о снижении бедности в России в 2020 году. По итогам прошлого года уровень снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек) - это минимум с 2014 года. В ведомстве объяснили, что главным фактором поддержки граждан стали веерные выплаты.

По подсчетам Росстата, в четвертом квартале прошлого года доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллиона человек, или 9,2 процента населения страны. В будущем уровень бедности россиян станут оценивать по-новому. В правительстве рассматривают возможность введения нового критерия для ее определения.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

чо опять налоги подымуть?

Гость||

Грабить будут.

Гость||

Применят новый метод расчета и бедных не будет. Опыт у них имеется.

Имя: Гость
Комментарий:

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