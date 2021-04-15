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В стране и мире

В России создали вакцину от COVID-19 со сроком иммунитета до 17 лет

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало вакцину от COVID-19 нового поколения и на новой технологической платформе, после введения которой у человека может выработаться стойкий иммунитет сроком до 17 лет. Об этом сообщила глава организации Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

По ее словам, в июне будут завершены доклинические испытания препарата, в июле начнутся клинические исследования.

1 марта на встрече с президентом Владимиром Путиным Скворцова рассказывала, что вакцина от ФМБА будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты коронавируса. По ее словам, после такой прививки должен развиваться очень продолжительный клеточный иммунитет. «В экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет», - отмечала она.

Ранее глава агентства говорила, что препарат от коронавируса «Мир-19» ориентировочно будет зарегистрировано в стране до конца 2021 года. ФМБА получило разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В одно место свою вонючую вакцину засуньте.

Гость||

Гость писал(a):

В одно место свою вонючую
Спи, спи, мой сладкий! Не перживай! Баиньки!

Гость||

Себе пусть колют свои вакцины. Хватит с нас.

Имя: Гость
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