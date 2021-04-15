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В стране и мире

Отдых в Сочи подорожал на 112 процентов из-за закрытия Турции

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Пакетные туры в Сочи на май подорожали на 112 процентов из-за закрытия авиасообщения с Турцией. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата».

Эксперты обратили внимание, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года путешествия стали дороже на 15-20 процентов. В качестве причин роста аналитики указали динамику курса валют и небольшое количество доступных туристических направлений.

«Туры на курорты Краснодарского края и Крыма подорожали за счет отелей высокого уровня - четырехзвездочных и пятизвездочных. На них переориентировались туристы, которые привыкли отдыхать за границей в таких гостиницах», - прокомментировал ситуацию генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Кроме того, отмечается значительный рост цен на путевки в Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты - туры по этим направлениям подорожали на 79 и 45 процентов соответственно.

Тем не менее, по словам предпринимателя, путевки в Москву и Санкт-Петербург, традиционно популярные у иностранных путешественников, наоборот подешевели до 10 процентов.

Ранее в апреле россиянин, отдохнувший в Сочи, сравнил курорт с Монако из-за высоких цен в местных заведениях. При этом мужчина отметил низкий уровень обслуживания в ресторанах и некачественную еду. «В Сочи туристы — это просто кошельки, на которых надо заработать», - сказал он.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это Россия детка. Бей своих чтобы чужие боялись. Мало того что правительство играет в обиженных солдатиков, так еще и свои же своих добивают и закапывают. Отличная сплоченность.

Гость||

Вот только так могут работать слуги народа.

Гость||

Черное море, белый пароход, а я приехал в Сочи на денежный расход. Белые брючки, розовая жизнь, я знаю эти штучки, карманчик мой держись...

Гость||

Зато какие там какашки! За них и +100% не жаль отдать!

Гость||

Нормально сочинцы дерите с них по 5 шкур. В этом году у вас бабло будет.

Гость||

Россияне на Россиянина наживаются а куды деваться каждый зарабатывает как может

Имя: Гость
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