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В стране и мире

Мэр российского города обязал чиновниц носить волосы до плеч

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Мэр города Серова Василий Сизиков обязал чиновников соблюдать строгий дресс-код. Текст документа публикует Telegram-канал «Подъем».

По информации издания, глава российского города обновил содержание «этического кодекса» для муниципальных служащих, который до поправок действовал на протяжении 10 лет.

В соответствии с текстом документа, женщины обязаны носить волосы до плеч и надевать юбки определенной длины, мужчинам необходимо появляться на работе в галстуках и начищать ботинки «до блеска». Кроме того, чиновникам запрещается сочетать украшения из золота и серебра.

Сообщается, что, по новым правилам, служащие не должны обсуждать личностные качества коллег друг с другом, не имеют права перепоручать свои обязанности внутри коллектива, а для продвижения по службе положено применять только «законные и этичные» методы.

Чиновникам также запретили обсуждать поступки и личность мэра Василия Сизикова публично и передавать информацию о нем в СМИ.

В июле 2019 года российским чиновникам хотели запретить ходить в дорогой одежде. По мнению главного составителя 18-страничного документа «Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих» Галины Михайловой, носить костюмы Brioni, сумки Louis Vuitton и ботинки из крокодиловой кожи некорректно по отношению к налогоплательщикам.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот это поворот))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

женщины обязаны носить волосы до плеч и надевать юбки определенной длины
Определенной длины это мини?

Гость||

Далеко пойдёт по карьере.

Гость||

Очередной дурак-самодур в чиновничьем кресле.

Гость||

А почему не до попы коса пшеничная, это же так по нашему, по-русски. Сидит такая Василиса Микулишна за столиком компьютерным и в косу бант вплетает чтоб Сизикову понравиться. А он в это время как кот на творог смотрел на неё.

Гость||

А не послать ли им ваську самодура на три весëлые буквы, разве можно из за жопогрейного места позволять бебилу лезть в длину юбки? Прям по мордам чинка

Гость||

Ничего похабного не предложил. Вполне реализуемо.

Имя: Гость
Комментарий:

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