Мэр российского города обязал чиновниц носить волосы до плеч

15.04.2021 | 15:34

Мэр города Серова Василий Сизиков обязал чиновников соблюдать строгий дресс-код. Текст документа публикует Telegram-канал «Подъем».

По информации издания, глава российского города обновил содержание «этического кодекса» для муниципальных служащих, который до поправок действовал на протяжении 10 лет.

В соответствии с текстом документа, женщины обязаны носить волосы до плеч и надевать юбки определенной длины, мужчинам необходимо появляться на работе в галстуках и начищать ботинки «до блеска». Кроме того, чиновникам запрещается сочетать украшения из золота и серебра.

Сообщается, что, по новым правилам, служащие не должны обсуждать личностные качества коллег друг с другом, не имеют права перепоручать свои обязанности внутри коллектива, а для продвижения по службе положено применять только «законные и этичные» методы.

Чиновникам также запретили обсуждать поступки и личность мэра Василия Сизикова публично и передавать информацию о нем в СМИ.

В июле 2019 года российским чиновникам хотели запретить ходить в дорогой одежде. По мнению главного составителя 18-страничного документа «Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих» Галины Михайловой, носить костюмы Brioni, сумки Louis Vuitton и ботинки из крокодиловой кожи некорректно по отношению к налогоплательщикам.