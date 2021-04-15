15.04.2021 | 13:00

В США фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами. Об этом сообщает «Российская газета».

Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Съемки картины начнутся летом в Бостоне. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Продюсировать новый фильм будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

В январе советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыла детали съемок. По ее словам, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе прос­пекта Вернадского. На одном из домов висела памятная дос­ка, где указано, что именно здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова». На вопрос, действительно ли была невкусной заливная рыба, Талызина ответила, что она долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа».