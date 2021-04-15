Число погибших при пожаре в российском частном доме детей увеличилось

15.04.2021 | 08:37

Число детей, которые погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области, увеличилось до пяти. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает РИА Новости.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Руководитель регионального управления МВД России Валерий Горелых назвал предварительной причиной происшествия ветхость электропроводки, нарушение правил противопожарной безопасности и возгорание надворных построек с переходом огня на дом.

Он уточнил, что семья, в которой случилось происшествие, многодетная, — всего в ней семь детей. Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно была снята с него. Погибли девочка Устьяна (2013 года рождения) и мальчики Константин (2014), Иван (2016), Руслан (2019) и Ян (2021) года рождения.

Мальчика Ярослава (2017) и девочку Варю (2021), близнеца Яна, удалось спасти. Их вместе с матерью доставили в больницу Нижнего Тагила, они получили ожоги 8 и 10 процентов тела. Погибшие и выжившие дети от разных отцов, один из них отбывает наказание в месте лишения свободы.

Ранее сообщалось о четырех погибших детях. Пожар произошел в ночь на 15 апреля в селе Бызово Горноуральского округа. К моменту прибытия спасателей одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, и произошло обрушение кровли.