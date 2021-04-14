В России выросла популярность магазинов для бедных

14.04.2021 | 16:02

Сфера торговли стала приспосабливаться к сокращению доходов россиян. Некоторые ретейлеры уже запустили проекты «магазинов для бедных», пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию InfoLine.

По данным гендиректора InfoLine Ивана Федякова, живущих за чертой прожиточного минимума в стране уже почти 20 процентов, поэтому растет популярность дискаунтеров. В бюджетном сегменте находятся 55 процентов потребителей, в верхнем — 10 процентов, а средний стремительно сокращается (он составляет всего 15 процентов).

За прошлый год на второе место в списке дискаунтеров вышла сеть магазинов «Светофор». Ее выручка увеличилась на 38,8 процента (до 188,7 миллиарда рублей). Сеть оказалась второй по приросту торговой площади, уступив только X5 Retail Group, но обогнав «Магнит».

Магазины для бедных ориентированы на те 20 процентов людей, которые с трудом удовлетворяют базовые потребности, однако клиентами дискаунтеров будут не только они, считает Федяков.

Ранее X5 Retail Group запустил сеть «жестких дискаунтеров» под брендом «Чижик». В них продаются дешевые продукты для бедных слоев населения. В отличие от обычных точек, там сокращен ассортимент и снижены траты на выкладку товара.