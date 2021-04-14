В стране и мире

В России выросла популярность магазинов для бедных

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Сфера торговли стала приспосабливаться к сокращению доходов россиян. Некоторые ретейлеры уже запустили проекты «магазинов для бедных», пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию InfoLine.

По данным гендиректора InfoLine Ивана Федякова, живущих за чертой прожиточного минимума в стране уже почти 20 процентов, поэтому растет популярность дискаунтеров. В бюджетном сегменте находятся 55 процентов потребителей, в верхнем — 10 процентов, а средний стремительно сокращается (он составляет всего 15 процентов).

За прошлый год на второе место в списке дискаунтеров вышла сеть магазинов «Светофор». Ее выручка увеличилась на 38,8 процента (до 188,7 миллиарда рублей). Сеть оказалась второй по приросту торговой площади, уступив только X5 Retail Group, но обогнав «Магнит».

Магазины для бедных ориентированы на те 20 процентов людей, которые с трудом удовлетворяют базовые потребности, однако клиентами дискаунтеров будут не только они, считает Федяков.

Ранее X5 Retail Group запустил сеть «жестких дискаунтеров» под брендом «Чижик». В них продаются дешевые продукты для бедных слоев населения. В отличие от обычных точек, там сокращен ассортимент и снижены траты на выкладку товара.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Закономерный итог несменяемой власти.

Гость||

это прорыв!

Гость||

Обогащение дискаунтеров)))

Гость||

Зарплаты на уровне 2015года, чего же вы хотите?!

Гость||

И с пораженным мозгом все равно за ЕР голосовать пойдут. От психологии раба никуда недеться.

Гость||

Нет, ну а совесть есть у людей, тихо по-английски уйти, ну никак, самолюбие не позволяет?

Гость||

Гость писал(a):

это прорыв!
в результате обещанного рывка без раскачки

Гость||

Гость писал(a):

Нет, ну а совесть есть у людей, тихо по-английски уйти, ну никак, самолюбие не позволяет?
нет не позволяет, "по-английски" уйти как то не скрепоносно, не духовно и не патриотично, вот когда вперёд ногами или когда люди в форме под белы рученьки - вот это по-нашему

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«магазинов для бедных»
это в какой стране?????

Гость||

Двадцать лет к этому шли , ну наконец то доплюхали, можно смахнуть пот со лба , попить несладкого чаю с сухарем.

Гость||

Это пальма на пальме? По володински. Спикер чает о народе.

Имя: Гость
Комментарий:

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