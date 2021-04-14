В стране и мире

В России появится новый тип тюрем

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В России появится новый тип исправительных учреждений, в котором будут совмещены СИЗО и колония. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии ведомства, передает «Российская газета».

Минюст намерен запустить пилотный проект уже в этом году. Новые учреждения будут рассчитаны на три тысячи заключенных, которые будут содержаться на участках, предполагающих разные виды режимов.

По словам Чуйченко, главная идея проекта в том, что тюрьмы будут вынесены за пределы городов, поэтому будет решена одна из основных задач по их транспортной доступности.

Он указал, что в новых учреждениях появятся все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

да это просто прорыв какой-то

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