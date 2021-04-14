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ЦБ успокоил россиян по поводу отключения от Visa и Mastercard

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Первая замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова успокоила россиян по поводу возможного отключения страны от основных международных платежных систем Visa и Mastercard. Ее слова приводит РБК.

«Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная, мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», - отметила Скоробогатова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможность отключения России от международных платежных систем. По его словам, такая вероятность существует, поскольку введение санкций в отношении России является «достаточно непредсказуемым процессом».

При этом Песков выразил уверенность, что в случае такого развития событий россияне смогут пользоваться картами отечественной платежной системы «Мир», которая «уже достаточно окрепла».

Также Москва не исключает возможность принудительного отключения от международной системы банковских транзакций SWIFT. В таком случае Россия «будет задействовать другие возможности».

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Источник — lenta.ru
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