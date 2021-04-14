В стране и мире

Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на тур по стране

Печать

Россиянам, которые купили путевку в Турцию или в Танзанию, предложили обменять ее на путешествие по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма, передает ТАСС.

Как отмечается, приобретенная путевка в Турцию или в Танзанию может быть обменена на поездку по России по согласованию с туроператором.

14 апреля российским туристам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию и назвали условия переноса поездки на другие даты. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости. Другой доступный вариант — безвозмездный возврат денежных средств, в том числе на стыковочные перелеты.

13 апреля Роспотребнадзор напомнил россиянам о праве вернуть деньги за путевки после решения закрыть авиасообщение с Турцией и Танзанией. В ведомстве заявили, что россиянин имеет право потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

12 апреля Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

что б отдохнуть у нас в России, можно три раза в Турцию на эти деньги сгонять! На даче круче)))))))))))))))))))))

Гость||

Отдых это отсутствие нервотрёпки!

Гость||

ну этого и следовало ожидать........ ) однако нашим американским аналитикам ситуация видится несколько иначе.......по их мнению уже можно по праву сказать сказать принудительное привлечение ватных граждан на черноморское побережье в том числе имеет стратегические подтексты.........

Гость||

Никаких обменов.Вернуть деньги в полном объеме.И купить на них твердую валюту.Границы все равно когда нибудь откроют.А деньги пусть лучше сохранятся.На перспективу.

Гость||

В Пензу всех, нам нужны денежные потоки!

Гость||

и вообще интересно получается........ ) превратить пандемию в инструмент для манипулятивного регулирования уровня патриотизма в головах быдла.........

Гость||

Гость писал(a):

и вообще интересно получается........ ) превратить пандемию в инструмент для манипулятивного регулирования уровня патриотизма в головах быдла.........
В Европе это поняли раньше всех.И результат не заставил себя долго ждать.Граждане Евросоюза вышли на улицы и начали открыто требовать прекращения этого балагана.И это правильно.Больных лечить.Здоровых выписать.А симулянтов наказать.

Гость||

Гость писал(a):

Граждане Евросоюза вышли на улицы и начали открыто требовать прекращения этого балагана
не только евросоюза........ ) в британском королевстве тоже не всё так гладко - как хотелось бы........

Гость||

Всех с Пензу будут направлять на Маяковский пляж.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте