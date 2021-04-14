Российский рынок труда потерял рекордное число молодых сотрудников

14.04.2021 | 11:12

Число занятого в России населения в возрасте от 15 до 29 лет за прошедший год снизилось на 1,01 миллиона человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По информации издания, за прошедший год российский рынок труда потерял рекордное за 12 лет число молодых сотрудников. Так, в декабре сотрудников этой возрастной группы насчитывалось 12,17 миллиона против 13,18 миллиона человек годом ранее.

За 2020 год количество работников в возрасте от 15 до 19 лет снизилось на 24,9 процента (на 89 тысяч человек), а число занятых россиян 25-29 лет сократилось на 8,2 процента (на 758 тысяч человек), работающих граждан в возрасте 20-24 лет - на 4,5 процента (на 163 тысячи человек).

С 2016 года убыль этой возрастной группы на рынке труда ни разу не опускалась ниже уровня полумиллиона человек в год, подчеркнули аналитики. Наибольшее снижение количества молодых сотрудников произошло в Амурской области, там показатель сократился на 22 процента (на 19 тысяч человек). На 20 процентов (11 тысяч человек) стало меньше молодых сотрудников в Северной Осетии, в Мурманской области - на 17 процентов (на 13 тысяч человек). В Бурятии убыль молодых работников составила 16 процентов (меньше на 13 тысяч человек), в Севастополе - 16 процентов (меньше на 6 тысяч человек).

По официальным данным, на конец января 2021-го в России зарегистрировано 2,56 миллиона безработных. При этом Котяков говорил, что по данным Росстата в декабре 2020 года уровень безработицы составил 5,9 процента, а пиковое значение - 6,4 процента - фиксировалось в августе 2020-го.